Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростовской области разыскивают мобилизованного военнослужащего, сбежавшего из части с автоматом АК-47. По данным канала, бойцу 42 года, он родом из Санкт-Петербурга.
Военную часть в ЛНР самовольно он покинул самовольно 8 февраля. Помимо автомата, при себе у военнослужащего боекомплект.
Сослуживцам боец рассказал, что хочет вернуться домой через Ростовскую область. Однако его поиски также ведутся в Белгородской и Воронежской областях.
Официальной информации об инциденте пока не поступало, а потому редакция не может ручаться за ее подлинность, не исключено, что сообщение может являться провокацией спецслужб Украины. Информация уточняется.
Накануне в Ростовской области был задержан другой сбежавший с фронта мобилизованный.