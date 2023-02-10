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Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного

10 февраля 2023, 17:40
Фото: 1MI
Мобилизованного петербуржца, сбежавшего с военной части с автоматом, разыскивают в Ростовской области, сообщают Telegram-каналы.

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростовской области разыскивают мобилизованного военнослужащего, сбежавшего из части с автоматом АК-47. По данным канала, бойцу 42 года, он родом из Санкт-Петербурга.

Военную часть в ЛНР самовольно он покинул самовольно 8 февраля. Помимо автомата, при себе у военнослужащего боекомплект.

Сослуживцам боец рассказал, что хочет вернуться домой через Ростовскую область. Однако его поиски также ведутся в Белгородской и Воронежской областях.

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Официальной информации об инциденте пока не поступало, а потому редакция не может ручаться за ее подлинность, не исключено, что сообщение может являться провокацией спецслужб Украины. Информация уточняется.

Накануне в Ростовской области был задержан другой сбежавший с фронта мобилизованный.

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