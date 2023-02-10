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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Ростовской области в ДТП с трактором пострадали три человека

10 февраля 2023, 11:05
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области в ДТП с трактором пострадали три человека
В Багаевском районе Ростовской области в аварии с трактором пострадали водитель иномарки и его пассажиры, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ ГИБДД.
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Дтп

В четверг, 9 февраля, в 22.30 мск на территории Багаевского района Ростовской области на 35-километре трассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошла авария с участием трактора и легкового автомобиля.

По предварительной информации, 62-летний водитель трактора «Беларус-1221» выезжал со второстепенной дороги и не уступил проезд Hyundai Accent, за рулем которой находился 37-летний водитель.

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В результате аварии пострадал водитель корейской иномарки и двое его пассажиров. Все они были доставлены в больницу с травмами.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии, а в пресс-службе ГИБДД водителям напомнили, что на перекрестках неравнозначных дорог преимущество всегда принадлежит водителям, что ехали по главной дороге.

Ранее в Ростове трактор снес газовую трубу одного из домов.

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