Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
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Updated Сегодня, 11:41
В четверг, 9 февраля, в 22.30 мск на территории Багаевского района Ростовской области на 35-километре трассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошла авария с участием трактора и легкового автомобиля.
По предварительной информации, 62-летний водитель трактора «Беларус-1221» выезжал со второстепенной дороги и не уступил проезд Hyundai Accent, за рулем которой находился 37-летний водитель.
В результате аварии пострадал водитель корейской иномарки и двое его пассажиров. Все они были доставлены в больницу с травмами.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии, а в пресс-службе ГИБДД водителям напомнили, что на перекрестках неравнозначных дорог преимущество всегда принадлежит водителям, что ехали по главной дороге.
Ранее в Ростове трактор снес газовую трубу одного из домов.