Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Происшествие случилось вечером 8 февраля на улице Шаумяна. Канал пишет, что трое мужчин и девушка ворвались в магазин и хотели унести с собой деньги.
«Однако 46-летний владелец разбирался в оружии и понял, что направленный на него пистолет является игрушечным. Тогда он избил грабителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что преступники убежали, но позже их удалось задержать. Известно, что девушке 21 год, ее подельникам — от 19 до 22 лет.
По одной из версий, деньги им нужны были на наркотики. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее уехавших из России оппозиционных ростовских журналистов ограбили в Грузии в феврале.