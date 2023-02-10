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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Владелец магазина в Таганроге избил четверых грабителей с игрушечным пистолетом

10 февраля 2023, 09:44
Фото: Mike Prosser/CC BY SA/wiki
Владелец магазина в Таганроге избил четверых грабителей с игрушечным пистолетом
В Таганроге хозяин магазина избил грабителей, которые угрожали ему игрушечным пистолетом, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось вечером 8 февраля на улице Шаумяна. Канал пишет, что трое мужчин и девушка ворвались в магазин и хотели унести с собой деньги.

«Однако 46-летний владелец разбирался в оружии и понял, что направленный на него пистолет является игрушечным. Тогда он избил грабителей», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что преступники убежали, но позже их удалось задержать. Известно, что девушке 21 год, ее подельникам — от 19 до 22 лет.

По одной из версий, деньги им нужны были на наркотики. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее уехавших из России оппозиционных ростовских журналистов ограбили в Грузии в феврале.

#Илья Протвинов#Нападение#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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