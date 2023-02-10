Администрация Ростова выставили на торги участок земли площадью 230 квадратных метров на улице Текучева, 194. Его стоимость оценивается в 4,4 миллиона рублей. Однако власти отмечают, что сумма невелика, ведь из нее вычли расходы на демонтаж находящегося там дома.