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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снести

10 февраля 2023, 14:06
Фото: Яндекс.Карты
Власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снести
В Ростове выставили на торги участок в центре города общей площадью 230 квадратных метров, сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Администрация Ростова выставили на торги участок земли площадью 230 квадратных метров на улице Текучева, 194. Его стоимость оценивается в 4,4 миллиона рублей. Однако власти отмечают, что сумма невелика, ведь из нее вычли расходы на демонтаж находящегося там дома.

Дело в том, что ранее Октябрьский районный суд изъял этот участок по причине возведения на нем незаконной постройки.

Лицо, которое, по результатам торгов, приобретет землю в обязательном порядке и строго определенный срок должно демонтировать дом.

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Торги назначены на 20 марта этого года. Подать заявку на участие в них можно до 15 марта.

Ранее мэрия Ростова выставила на торги здание на Доломановском, построенное в 1895 году.

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