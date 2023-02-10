Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Администрация Ростова выставили на торги участок земли площадью 230 квадратных метров на улице Текучева, 194. Его стоимость оценивается в 4,4 миллиона рублей. Однако власти отмечают, что сумма невелика, ведь из нее вычли расходы на демонтаж находящегося там дома.
Дело в том, что ранее Октябрьский районный суд изъял этот участок по причине возведения на нем незаконной постройки.
Лицо, которое, по результатам торгов, приобретет землю в обязательном порядке и строго определенный срок должно демонтировать дом.
Торги назначены на 20 марта этого года. Подать заявку на участие в них можно до 15 марта.
Ранее мэрия Ростова выставила на торги здание на Доломановском, построенное в 1895 году.