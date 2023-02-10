Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Губернатор ответил на опасения ростовчан, что им не хватит воды, когда ее из реки Дон начнут поставлять в Донбасс. В данный момент идет строительство водовода.
Голубев всех успокоил и заявил, что воды хватит на всех и эту ситуацию просчитывали до начала реализации проекта. Запас воды в регионе в три раза больше, чем требуется для обеспечения водоснабжения Донбасса.
Губернатор также ответил на вопрос об антитеррористической защищенности. По его словам, воздушное пространство защищают системы ПВО от украинских беспилотников.
Кроме того, обеспечением безопасности занимается межведомственный штаб. Проводится совместная работа с различными структурами, в том числе на федеральном уровне, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.
В Ростове в ближайшие десятилетия на левом берегу Дона появятся четыре новых микрорайона. Помимо жилищного строительства откроются школы и детские сады.
На эту территорию перенесут и морской порт. Губернатор рассказал, что все это станет Новым Ростовом.
Разговоры о строительстве канатной дороги ведутся давно, но реализовать проект не удается из-за отсутствия инвесторов. Теперь губернатор сообщил, что работы приостановлены.
Обсуждение источников финансирования и сроков строительства отложили на более поздний срок.
В Ростовской области планируется возродить водный транспорт и создать судоходную компанию «Дон». Сейчас идет подготовка документов.
Кроме того, регион сделал заявку на покупку судов. Что касается маршрутов, то может появиться Ростов — Азов — Волгодонск. На морском направлении — это Ростов — Ейск — Анапа.
Вместе с этим может появиться железнодорожное сообщение с новыми регионами России. Но для этого необходимо подготовить инфраструктуру.