Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Напомним, что жители дома на Творческой, 9 ЖК «Звездный» в Ростове жаловались на отсутствие обещанных по суду компенсаций, которые не выплатил им застройщик после вероятного нарушения срока сдачи объекта в эксплуатацию. Больше года люди ждали выплаты, а их не было.
«За это время мы раза три ездили к приставам. Нас убеждали, что все занимаются нашим вопросом, что у ответчика на счету нет денег, он поменял ИНН, и взыскать средства с него пока не получается», — вспоминает житель дома Александр, не пожелавший публиковать свою фамилию.
По его словам, на днях некоторые собственники квартир получили постановление «об окончании и возвращении исполнительного документа изыскателю». [Документ есть в наличии у редакции.] Это означает, по мнению горожан, что денег от застройщика ростовчане не дождутся. Согласно документу, теперь сумма взыскания по исполнительному производству якобы составляет «ноль рублей».
В постановлении также идет речь об отмене всех назначенных мер принудительного исполнения и ограничений, установленных для должника.
Независимый юрист Антон Габович разъяснил корреспонденту RostovGazeta, что ситуации бывают разные. Спикер отмечает, что для принятия решения об окончании исполнительного производства, должна быть объективная причина.
В постановлении говорится о невозможности установить местонахождение должника —застройщика ООО «Донстрой», его имущества и многого другого.
По данным информационной системы «СПАРК», сегодня у «Донстроя» осталось лишь четыре исполнительных производства, на сумму более 239,3 тысяч рублей. А 283 производства, на сумму свыше 27, 4 миллионов рублей, уже завершены. Все они, по информации СПАРК, возвращены из-за невозможности установить местонахождение должника.
Выяснить, почему же судебные приставы не смогли установить местонахождение должника, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Телефон судебного пристава-исполнителя, подписавшего полученное жителями ЖК «Звездный» постановление, был постоянно занят.
В подразделении ОСП по работе с физическими лицами звонок корреспондента перевели на номер требуемого адресата, однако пристава-исполнителя не оказалось на месте — трубку никто не снял. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем недовольны ростовчане, купившие квартиры в ЖК «Звездный» от застройщика «Донстрой».