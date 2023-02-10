rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Жители ЖК «Звездный» в Ростове рассказали о возможной пропаже застройщика

10 февраля 2023, 17:40
Фото: Наталья В. / Яндекс.Карты
Постановление об окончании и возвращении исполнительного дела, получили некоторые собственники квартир в доме на Творческой, 9 в Ростове. Об этом они сообщили в редакцию RostovGazeta.

Напомним, что жители дома на Творческой, 9 ЖК «Звездный» в Ростове жаловались на отсутствие обещанных по суду компенсаций, которые не выплатил им застройщик после вероятного нарушения срока сдачи объекта в эксплуатацию. Больше года люди ждали выплаты, а их не было.

«За это время мы раза три ездили к приставам. Нас убеждали, что все занимаются нашим вопросом, что у ответчика на счету нет денег, он поменял ИНН, и взыскать средства с него пока не получается», — вспоминает житель дома Александр, не пожелавший публиковать свою фамилию.

«Звездная жизнь»: как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой»
Узнать подробнее

По его словам, на днях некоторые собственники квартир получили постановление «об окончании и возвращении исполнительного документа изыскателю». [Документ есть в наличии у редакции.] Это означает, по мнению горожан, что денег от застройщика ростовчане не дождутся. Согласно документу, теперь сумма взыскания по исполнительному производству якобы составляет «ноль рублей».

В постановлении также идет речь об отмене всех назначенных мер принудительного исполнения и ограничений, установленных для должника. 

Фото: rostovgazeta.ru

Независимый юрист Антон Габович разъяснил корреспонденту RostovGazeta, что ситуации бывают разные. Спикер отмечает, что для принятия решения об окончании исполнительного производства, должна быть объективная причина.

В постановлении говорится о невозможности установить местонахождение должника —застройщика ООО «Донстрой», его имущества и многого другого. 

«Стрельба и потопы»: ростовчане рассказали о жизни в ЖК «Звездный»
Узнать подробнее

По данным информационной системы «СПАРК», сегодня у «Донстроя» осталось лишь четыре исполнительных производства, на сумму более 239,3 тысяч рублей. А 283 производства, на сумму свыше 27, 4 миллионов рублей, уже завершены. Все они, по информации СПАРК, возвращены из-за невозможности установить местонахождение должника.

Выяснить, почему же судебные приставы не смогли установить местонахождение должника, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Телефон судебного пристава-исполнителя, подписавшего полученное жителями ЖК «Звездный» постановление, был постоянно занят.

Фото: Яндекс.Карты

В подразделении ОСП по работе с физическими лицами звонок корреспондента перевели на номер требуемого адресата, однако пристава-исполнителя не оказалось на месте — трубку никто не снял. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем недовольны ростовчане, купившие квартиры в ЖК «Звездный» от застройщика «Донстрой».

«Крысы размером с кошку и срыв сроков»: что говорят ростовчане о проектах «Донстрой»
Узнать подробнее
Читайте также:
Приставы не выплачивают ростовчанам компенсацию от застройщика «Донстрой»В Ростове-на-Дону будут судить пристава за взятку от должникаПристава в Ростовской области застрелили перед входом на работу
#Дарья Демидова#Городская среда#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Сегодня, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Сегодня, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Сегодня, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Сегодня, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Сегодня, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Сегодня, 17:40