«За это время мы раза три ездили к приставам. Нас убеждали, что все занимаются нашим вопросом, что у ответчика на счету нет денег, он поменял ИНН, и взыскать средства с него пока не получается», — вспоминает житель дома Александр, не пожелавший публиковать свою фамилию.