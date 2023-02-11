Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Напомним, в конце января стало известно, что Ростовская область вошла в десятку самых криминальных регионов России по результатам 2022 года. Этих показателей удалось достичь благодаря зафиксированному приросту числа особо тяжких и коррупционных преступлений.
Между тем, уже в четверг, 16 февраля, ГУ МВД России по Ростовской области представит отчет о своей деятельности в течение прошлого года. В преддверии события депутат Заксобрания РО Евгений Федяев провел опрос среди подписчиков своего Telegram-канала, чтобы выяснить, как дончане сами оценивают работу правоохранительных органов.
По результатам опроса, 64% респондентов заявили, что не доверяют работе полиции и не чувствуют себя безопасно или достаточно защищенно, 28% опрошенных сообщили, что не могут дать точную оценку своим ощущениям, и только 9% заявили, что полностью доверяют полиции и чувствуют себя в полной безопасности перед угрозой посягательства на жизнь или имущество.
«В городе Шахты нет Закона РФ вообще, о полиции можно не говорить», — сообщил один из респондентов.
«Въезды в Ростов охраняются посредственно, только создают километровые пробки, особенно Аксайский и Новочеркасский посты, порой отсутствуют сотрудники на местах», — рассказали автомобилисты в комментариях.
«Не дозвонишься по номеру 102, а если и дозвонишься, не дождешься экипажа ДПС. Сомнительная работа, когда ждешь по 4-5 часов сотрудников», — пожаловались ростовчане.