По результатам опроса, 64% респондентов заявили, что не доверяют работе полиции и не чувствуют себя безопасно или достаточно защищенно, 28% опрошенных сообщили, что не могут дать точную оценку своим ощущениям, и только 9% заявили, что полностью доверяют полиции и чувствуют себя в полной безопасности перед угрозой посягательства на жизнь или имущество.