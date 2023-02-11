В субботу, 11 февраля, в Ростовской области состоялось подписание соглашения между главами Ростовской области и ЛНР. Василий Голубев в своих соцсетях сообщил, что во время визита в Луганск он подписал документ о сотрудничестве с врио главы Республики Леонидом Пасечником.