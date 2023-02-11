Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В субботу, 11 февраля, в Ростовской области состоялось подписание соглашения между главами Ростовской области и ЛНР. Василий Голубев в своих соцсетях сообщил, что во время визита в Луганск он подписал документ о сотрудничестве с врио главы Республики Леонидом Пасечником.
По словам губернатора, теперь регионы наладят плотные каналы связи и взаимодействия в сфере торговли, экономики, науки, а также в области социокультурного обмена между субъектами Российской Федерации.
«Будем работать теперь еще плотнее», — сказано в сообщении главы региона. Василий Голубев также добавил, что Ростовская область уже передала областной больнице в Луганске крупную партию установок бактерицидных рециркуляторов, которые нужны для обеззараживания воздуха в медучреждении.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил сроки создания еврорегиона «Донбасс».