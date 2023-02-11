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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые побывал в зоне СВО 11 февраля

11 февраля 2023, 16:07
Фото: telegram-канал Василия Голубева
Губернатор Василий Голубев сообщил, что побывал в расположении участников спецоперации на Украине 11 февраля, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В субботу, 11 февраля, глава донского правительства Василий Голубев рассказал, что прибыл в расположении участников СВО, которое находится на территории Луганской Народной Республики.

«Пообщались с ребятами, передал им очередную партию гуманитарной помощи, оборудования и техники», — рассказал губернатор, добавив к сообщению фото с позиций в ЛНР.

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На фотографиях запечатлено чаепитие с военнослужащими в части, а также передача питьевой воды, автомобильных запасок и военной экипировки со снаряжением где-то рядом в полях.

Напомним, ранее донским военным передали гуманитарную помощь и специальные средства для обустройства полевого лагеря.

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