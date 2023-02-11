Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В субботу, 11 февраля, глава донского правительства Василий Голубев рассказал, что прибыл в расположении участников СВО, которое находится на территории Луганской Народной Республики.
«Пообщались с ребятами, передал им очередную партию гуманитарной помощи, оборудования и техники», — рассказал губернатор, добавив к сообщению фото с позиций в ЛНР.
На фотографиях запечатлено чаепитие с военнослужащими в части, а также передача питьевой воды, автомобильных запасок и военной экипировки со снаряжением где-то рядом в полях.
Напомним, ранее донским военным передали гуманитарную помощь и специальные средства для обустройства полевого лагеря.