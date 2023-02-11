Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Происшествие случилось на пересечении Суворова и Чехова. В морозную погоду на дороге появился кипяток, из-за чего образовался пар. Он ограничивает видимость для автомобилистов.
Но движение пока не перекрывали, машины спокойно проезжают. На месте уже находятся коммунальщики, которые устанавливают все обстоятельства.
«Произошла аварийная ситуация. Сроков устранения нет, потому что еще нет понимания, что нужно ремонтировать», — рассказал корреспонденту RostovGazeta один из работников.
Официальной информации о произошедшем пока не появлялось, она уточняется.
Ранее центр Ростова-на-Дону оставался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля.