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Кипятком залило улицу в Ростове-на-Дону утром 11 февраля из-за коммунальной аварии

11 февраля 2023, 07:30
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону утром в субботу, 11 февраля, произошла коммунальная авария, из-за которой подтопило дорогу, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

Происшествие случилось на пересечении Суворова и Чехова. В морозную погоду на дороге появился кипяток, из-за чего образовался пар. Он ограничивает видимость для автомобилистов.

Но движение пока не перекрывали, машины спокойно проезжают. На месте уже находятся коммунальщики, которые устанавливают все обстоятельства.

Центр Ростова-на-Дону остался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля
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«Произошла аварийная ситуация. Сроков устранения нет, потому что еще нет понимания, что нужно ремонтировать», — рассказал корреспонденту RostovGazeta один из работников.

Официальной информации о произошедшем пока не появлялось, она уточняется.

Ранее центр Ростова-на-Дону оставался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля.

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