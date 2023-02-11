Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Напомним, что концерт должен был состояться 17 марта. На паблик, посвященный этому мероприятию, подписались более двух тысяч человек.
Теперь стало известно о переносе концерта на 2024 год. Причины не раскрываются.
«Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать», — заявили организаторы. Они попросили не сдавать билеты и тем самым поддержать певицу.
До этого концерт артистки отменили в Пятигорске, на этом настаивал глава городской администрации.
Ранее стало известно, что ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО.