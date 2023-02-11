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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Концерт Инстасамки отменили в Ростове-на-Дону днем 10 февраля

11 февраля 2023, 10:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону не состоится выступления Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, сообщили организаторы в соцсетях.

Напомним, что концерт должен был состояться 17 марта. На паблик, посвященный этому мероприятию, подписались более двух тысяч человек.

Теперь стало известно о переносе концерта на 2024 год. Причины не раскрываются.

«Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать», — заявили организаторы. Они попросили не сдавать билеты и тем самым поддержать певицу.

Ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО
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До этого концерт артистки отменили в Пятигорске, на этом настаивал глава городской администрации.

Ранее стало известно, что ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО.

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