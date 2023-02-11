rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 13 и по 19 февраля

11 февраля 2023, 05:29
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 13 по 19 февраля, будут отключать электричество, предупредили в «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Заводская, Украинская, Алтайская, Белорусская, Киргизская, в переулках Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский. Также это коснется переулков Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.

Во вторник ограничения введут на улицах Мечникова и Песчаная. В среду обесточат улицы 6 линия, 8 линия, 10 линия, Майская, Советская, Крайсовпрофовская, Розы Люксембург и Стадионная.

В Таганроге сотни жителей остались без электричества из-за обрывов линии с 6 января
Узнать подробнее

В четверг электричества не будет на улицах Ивановского, Подтелкова, Розы Люксембург, Сеченова, Мечникова, Крайсовпрофовская. Это затронет улицы Вавилова, Неклиновская, Днепроградская, проспект Королева.

В пятницу электричество выключат на улицах Крайсовпрофовская, Розы Люксембург, Стадионная, в переулках Донбасский, Клинский и Сибирский.

Читайте также:
В Таганроге сотни жителей остались без электричества из-за обрывов линии с 6 январяДиректор Ростовской АЭС рассказал, как новые регионы РФ обеспечат электричеством
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Электричество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Вчера, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Вчера, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Вчера, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Вчера, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Вчера, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Вчера, 17:40