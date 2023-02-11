В понедельник света не будет на улицах Заводская, Украинская, Алтайская, Белорусская, Киргизская, в переулках Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский. Также это коснется переулков Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.