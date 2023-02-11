Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В понедельник света не будет на улицах Заводская, Украинская, Алтайская, Белорусская, Киргизская, в переулках Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский. Также это коснется переулков Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.
Во вторник ограничения введут на улицах Мечникова и Песчаная. В среду обесточат улицы 6 линия, 8 линия, 10 линия, Майская, Советская, Крайсовпрофовская, Розы Люксембург и Стадионная.
В четверг электричества не будет на улицах Ивановского, Подтелкова, Розы Люксембург, Сеченова, Мечникова, Крайсовпрофовская. Это затронет улицы Вавилова, Неклиновская, Днепроградская, проспект Королева.
В пятницу электричество выключат на улицах Крайсовпрофовская, Розы Люксембург, Стадионная, в переулках Донбасский, Клинский и Сибирский.