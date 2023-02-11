Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Организаторы концертов исполнительницы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, сообщили, что вынуждены перенести концерт 17 марта на 2024 год.
На сообщество, посвященное организации концерта подписались более двух тысяч пользователей, которые были заинтересованы в выступлениях певицы, однако по неизвестным причинам мероприятие перенесли на год.
Организаторы добавили, что все билеты останутся действительны, а потому их не придется обменивать на другие. Они также призвали поклонников исполнительницы не возвращать билеты в кассы, оказав поддержку Инстасамке, концерты которой отменили и в Пятигорске по решению главы местной администрации.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что одна из пенсионерок Ростова-на-Дону лишилась крупной суммы денег после беседы с телефонными мошенниками.
По предварительной информации, в течение нескольких дней пенсионерке звонили незнакомцы и, в конечном итоге, добились ее ответа. Неизвестный представился сотрудником банка, который звонит ей с целью предупредить о взятом на ее имя кредите.
Мужчина убедил 84-летнюю горожанку перевезти накопления на безопасный счет, чтобы спасти ее деньги, и после того, как лже-сотрудник получил необходимую информацию, он немедленно сбросил вызов, а со счета женщины пропали 1,4 миллиона рублей.
После этого ростовчанка обратилась к сотрудникам полиции, которым теперь предстоит найти мошенника.
В Министерстве транспорта Ростовской области объявили, что в этом году с 20 мая по 31 августа начнут действовать ограничения для большегрузов, которые будут проезжать по трассам региона.
Теперь грузовые транспортные средства смогут пользоваться асфальтобетонными дорогами в летнее время только в случае, если температура воздуха не превышает 32 градуса Цельсия по данным федерального Гидрометцентра. Если воздух окажется жарче, то грузовики и фуры смогут пользоваться донскими трассами и дорогами исключительно в ночное время — с 22.00 до 10.00 мск.