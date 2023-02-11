Организаторы добавили, что все билеты останутся действительны, а потому их не придется обменивать на другие. Они также призвали поклонников исполнительницы не возвращать билеты в кассы, оказав поддержку Инстасамке, концерты которой отменили и в Пятигорске по решению главы местной администрации.