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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

На трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу

11 февраля 2023, 09:36
Фото: 1mi
На трассе М-4 «Дон», которая проходит через Ростовскую область, хотят установить оборудование интеллектуальной системы оповещения водителей, сообщает «Автодор».

Комплекс будет состоять из опор освещения, интеллектуальных камер, солнечных станций. Камеры будут понимать, что на дорогу вышел человек.

В результате на специальном табло появится предупреждение для водителей. Аналогичная система уже реализована в Смоленской области.

В Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках
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Комплексы будут появляться, в том числе в местах, где ранее происходили аварии с пешеходами. 

Ранее стало известно, что в Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках. 

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