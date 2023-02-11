Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Комплекс будет состоять из опор освещения, интеллектуальных камер, солнечных станций. Камеры будут понимать, что на дорогу вышел человек.
В результате на специальном табло появится предупреждение для водителей. Аналогичная система уже реализована в Смоленской области.
Комплексы будут появляться, в том числе в местах, где ранее происходили аварии с пешеходами.
Ранее стало известно, что в Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках.