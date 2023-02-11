Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По этому адресу числится Дом Лобанова, являющийся памятником архитектуры местного значения. Построен он был в 1897 году.
Информация о пожаре поступила в 20,41 мск, а через десять минут ему присвоили второй ранг сложности. Всего пламя охватило 100 квадратных метров площади.
К ликвидации огня привлекли 46 человек, они использовали 14 единиц техники. Пришлось эвакуировать пять местных жителей.
Полностью ликвидировали огонь в 22.50. Известно, что во время пожара плохо с сердцем стало пожилой женщине.
Ранее в Ростове стали известны подробности пожара в колонии, унесшем жизни двух осужденных