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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:47

В Таганроге сгорел памятник архитектуры Дом Лобанова на Греческой вечером 10 февраля

11 февраля 2023, 06:05
Фото: 1mi
В Таганроге вечером в пятницу, 10 февраля, произошел пожар на улице Греческой, 32, где находится Дом Лобанова, сообщили в УМЧС по региону.
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Пожар

По этому адресу числится Дом Лобанова, являющийся памятником архитектуры местного значения. Построен он был в 1897 году.

Информация о пожаре поступила в 20,41 мск, а через десять минут ему присвоили второй ранг сложности. Всего пламя охватило 100 квадратных метров площади.

К ликвидации огня привлекли 46 человек, они использовали 14 единиц техники. Пришлось эвакуировать пять местных жителей. 

Полностью ликвидировали огонь в 22.50. Известно, что во время пожара плохо с сердцем стало пожилой женщине. 

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