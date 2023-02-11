«Сначала подумал, Аллегрова, потом пригляделся — [прим. редакции - певец Игорь] Николаев, и только потом понял, Алла Борисовна, вы вернулись?!» — заметил один из подписчиков Киркорова, другие комментаторы поддержали его, отметив сходство в прическе с ростовской исполнительницей.