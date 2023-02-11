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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Поддержавшую СВО ростовчанку Ирину Аллегрову сравнили с Филиппом Киркоровым

11 февраля 2023, 14:18
Фото: личная страница Филиппа Киркорова в соцсетях
Сменивший имидж для нового клипа Филипп Киркоров напомнил комментатором о своей коллеге - ростовчанке Ирине Аллегровой, поддержавшей СВО.

Портал “Народные новости” сообщил, что в четверг, 9 февраля, народный артист Филипп Киркоров поделился видеозаписью бэкстейджа со съемок клипа к композиции «Если ты уйдешь», которую собираются использовать в качестве саундтрека для фильма «Нюрнберг».

На кадрах певец находится за стеклом, покрытым потоками воды, а его голову украшает новая прическа - платиновые вьющиеся локоны по плечи, которые придают певцу сходство с его коллегами женского пола.

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«Сначала подумал, Аллегрова, потом пригляделся — [прим. редакции - певец Игорь] Николаев, и только потом понял, Алла Борисовна, вы вернулись?!» — заметил один из подписчиков Киркорова, другие комментаторы поддержали его, отметив сходство в прическе с ростовской исполнительницей.

Ранее, напомним, ростовчанка Ирина Аллегрова попала под действие нового пакета санкций Канады из-за поддержки спецоперации на Украине. 

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