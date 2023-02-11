Президент Зеленский заявил, что не видит будущего Украины без ЕС и НАТО

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Напомним, в начале февраля в Киева провели саммит «ЕС — Украина», основной темой которого была подготовка страны к вступлению в ряды членов Евросоюза. Во время обсуждения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что статус Украины будет напрямую зависеть от успехов Киева в подготовке к членству. Конкретные сроки этой самой подготовки не уточнялись, но в последний раз главы других государств утверждали, что Украине на это потребуется не менее 10-30 лет.
А вот сам президент Владимир Зеленский уверен, что получит возможность вписать себя в историю посредством вступления Украины в Евросоюз в ближайшие два года. Он уверен, что некоторые пессимисты среди глав европейских государств просто не знают украинцев, а иной раз и боятся их духа, а потому откладывают процесс принятия Украины в члены ЕС.
«Мы должны быть в Евросоюзе уже через два года Объединение государства, нулевая терпимость к коррупции и понимание нашей национальной идеи, что только в единстве с НАТО и ЕС есть наше будущее — единственный плюс от текущей ситуации», — в заключение добавил Владимир Зеленский.