Президент Зеленский заявил, что не видит будущего Украины без ЕС и НАТО

Напомним, в начале февраля в Киева провели саммит «ЕС — Украина», основной темой которого была подготовка страны к вступлению в ряды членов Евросоюза. Во время обсуждения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что статус Украины будет напрямую зависеть от успехов Киева в подготовке к членству. Конкретные сроки этой самой подготовки не уточнялись, но в последний раз главы других государств утверждали, что Украине на это потребуется не менее 10-30 лет.