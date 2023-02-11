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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Ростовчан предупредили о дневных заморозках с 13 февраля

11 февраля 2023, 04:50
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону со следующей недели ожидаются похолодания, заморозки будут даже в дневное время, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу температура составит ноль градусов, в воскресенье — 1 градус. Может выпасть снег с дождем.

На выходных скорость ветра увеличится до шести метров в секунду. Со следующей недели похолодает.

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В понедельник, 13 февраля, температура составит минус один градус. Во вторник и среду она не изменится, стоит готовиться к осадкам.

В четверг ожидается облачная погода с температурой до минус трех градусов. В ночное время должно похолодать до минус девяти градусов.

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