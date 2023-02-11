Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В субботу температура составит ноль градусов, в воскресенье — 1 градус. Может выпасть снег с дождем.
На выходных скорость ветра увеличится до шести метров в секунду. Со следующей недели похолодает.
В понедельник, 13 февраля, температура составит минус один градус. Во вторник и среду она не изменится, стоит готовиться к осадкам.
В четверг ожидается облачная погода с температурой до минус трех градусов. В ночное время должно похолодать до минус девяти градусов.