Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Прибытие «Поезда Победы» оказалось знаковым событием для ростовчан. Даже без возможности посетить музей, который начнет принимать гостей только с 11 февраля, более 50 жителей города пришли встретить поезд.
«Мы очень рады, что он и до нас доехал. Сын интересуется историей Великой Отечественной войны, очень ждет экскурсии», - поделилась с корреспондентом ростовчанка, пожелавшая остаться анонимной.
Выставка музея проходит в семи вагонах поезда. Экспозиции в них посвящены жизни в довоенные годы, Великой Отечественной войне и победе в ней.
В Ростовскую область Поезд Победы приехал еще 6 февраля. Его уже успели увидеть жители Волгодонска, Шахт и Новочеркасска.
Ростовчанам посетить выставку передвижного музея можно будет с 11 по 14 февраля на железнодорожном вокзале Ростов-Главный с 10:00 до 18:00. Билет на посещение экспозиции бесплатный. Получить его можно по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Поезд Победы посетит шесть городов Ростовской области в феврале 2023 года.