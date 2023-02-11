Ростовчанам посетить выставку передвижного музея можно будет с 11 по 14 февраля на железнодорожном вокзале Ростов-Главный с 10:00 до 18:00. Билет на посещение экспозиции бесплатный. Получить его можно по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.