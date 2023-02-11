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Ростовчане встретили Поезд Победы 10 февраля

11 февраля 2023, 06:17
Фото: rostovgazeta.ru
«Поезд Победы» прибыл в Ростов-на-Дону в 19:57. Корреспондент RostovGazeta отправился на вокзал, чтобы одним из первых встретить передвижной музей.

Прибытие «Поезда Победы» оказалось знаковым событием для ростовчан. Даже без возможности посетить музей, который начнет принимать гостей только с 11 февраля, более 50 жителей города пришли встретить поезд.

«Мы очень рады, что он и до нас доехал. Сын интересуется историей Великой Отечественной войны, очень ждет экскурсии», - поделилась с корреспондентом ростовчанка, пожелавшая остаться анонимной.

Что такое поезд Победы и как его посетить
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Выставка музея проходит в семи вагонах поезда. Экспозиции в них посвящены жизни в довоенные годы, Великой Отечественной войне и победе в ней.

В Ростовскую область Поезд Победы приехал еще 6 февраля. Его уже успели увидеть жители Волгодонска, Шахт и Новочеркасска.

Ростовчанам посетить выставку передвижного музея можно будет с 11 по 14 февраля на железнодорожном вокзале Ростов-Главный с 10:00 до 18:00. Билет на посещение экспозиции бесплатный. Получить его можно по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Поезд Победы посетит шесть городов Ростовской области  в феврале 2023 года.

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#Анна Ивченко#ВОВ#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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