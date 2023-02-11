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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Ростовчане заявили об опасном для водителей и пассажиров светофоре

11 февраля 2023, 05:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону сломался светофор, из-за чего чуть не произошли несколько аварий, сообщили местные жители в соцсети «Вконтакте».

Речь идет о регулировщике, который находится на площади Космонавтов. Светофор одновременно стал показывать желтый и красный сигнал.

«Из-за этого пару раз чуть не сбили людей. И так уже больше недели, никто ничего не делает», — сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях написали, что по таким вопросам нужно обращаться в ГИБДД.

Жителей Ростовской области стали наказывать за проезд на желтый сигнал светофора
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Ранее сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.

До этого говорилось, что в Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на «умные».

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Светофор#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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