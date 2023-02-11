Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Речь идет о регулировщике, который находится на площади Космонавтов. Светофор одновременно стал показывать желтый и красный сигнал.
«Из-за этого пару раз чуть не сбили людей. И так уже больше недели, никто ничего не делает», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях написали, что по таким вопросам нужно обращаться в ГИБДД.
Ранее сильный ветер погнул светофоры в Ростове-на-Дону. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.
До этого говорилось, что в Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на «умные».