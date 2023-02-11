Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Женщине в течение нескольких дней звонили незнакомцы, после чего она решила ответить. Собеседник представился работником банка и заявил, что на ее имя якобы хотят взять кредит.
Мошенник убедил 84-летнюю женщину, что накопленные деньги нужно перевести на безопасный счет, чтобы спасти их. Он получил от нее нужную информацию и бросил трубку.
«Пенсионерка перезвонила, но никто не отвечал. А с ее счета списали 1,4 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
После этого потерпевшая обратилась в полицию и тогда возбудили уголовное дело. В данный момент идет розыск афериста.
Ранее мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли.