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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Телефонный разговор обошелся пенсионерке из Ростова-на-Дону в 1,4 миллиона рублей

11 февраля 2023, 10:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пенсионерка поговорила с незнакомцем по телефону и лишилась крупной суммы, сообщили в УМВД по региону.

Женщине в течение нескольких дней звонили незнакомцы, после чего она решила ответить. Собеседник представился работником банка и заявил, что на ее имя якобы хотят взять кредит.

Мошенник убедил 84-летнюю женщину, что накопленные деньги нужно перевести на безопасный счет, чтобы спасти их. Он получил от нее нужную информацию и бросил трубку.

Мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли
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«Пенсионерка перезвонила, но никто не отвечал. А с ее счета списали 1,4 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

После этого потерпевшая обратилась в полицию и тогда возбудили уголовное дело. В данный момент идет розыск афериста.

Ранее мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли.

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