Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Напомним, в субботу, 11 февраля, стало известно, что мартовский концерт рэп-исполнительницы Инстасамки было решено перенести на 2024 год. Хотя причины остались неизвестны, организаторы попросили фанатов поддержать певицу и не отказываться от билетов на мероприятие.
Между тем, 97% ростовчан, принявших участие в опросе RostovGazeta, заявили, что не являются ценителями музыки Инстасамки и не стали бы посещать ее концерт, более того, большинство даже не знают, что это за исполнитель.
«Даже пьяный бы не пошёл», — заявил один из ростовчан.
«Даже не знаю, кто это», — сообщил другой местный житель.
«Ее только из-за клички[прим. редакции — псевдонима] в город пускать не стоит», — заметили местные жительницы.
«Больше некому выступать? Зачем эта личность* в Ростове?[прим. редакции — комментарий был изменен из-за использования оскорбительной лексики]», — спросили горожане.
«Когда же введут цензуру? Такое нельзя выпускать на сцену. Хватит молодёжь нашу портить», — возмутились более консервативные местные жители.
Нашлись и те, кто предположил, что причиной отмены концерта стала беременность исполнительницы, а другие и вовсе назвали это мошенничеством.
«Это мошенничество, собирают деньги и потом отменяют на год, деньги не возвращают. Узаконенное мошенничество. Прокуратура где?», — спросили рассерженные поклонники.
«Я сама должна решать, на чей концерт мне ходить! Меня постоянно лишают права выбора!», — возмутилась другая девушка, недовольная отменой концерта.