rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

«В город пускать не стоит»: ростовчане одобрили отмену концерта Инстасамки

11 февраля 2023, 17:08
Фото: pxhere.com

Ростовчане поддержали решение об отмене концерта Инстасамки 17 марта 2023 года

В Ростове горожане положительно отнеслись к переносу и даже отмене концерта Инстасамки в 2023 году, комментарии об этом появились в соцсетях.

Напомним, в субботу, 11 февраля, стало известно, что мартовский концерт рэп-исполнительницы Инстасамки было решено перенести на 2024 год. Хотя причины остались неизвестны, организаторы попросили фанатов поддержать певицу и не отказываться от билетов на мероприятие.

Между тем, 97% ростовчан, принявших участие в опросе RostovGazeta, заявили, что не являются ценителями музыки Инстасамки и не стали бы посещать ее концерт, более того, большинство даже не знают, что это за исполнитель.

«Даже пьяный бы не пошёл», — заявил один из ростовчан.

«Даже не знаю, кто это», — сообщил другой местный житель.

«Ее только из-за клички[прим. редакции — псевдонима] в город пускать не стоит», — заметили местные жительницы.

«Больше некому выступать? Зачем эта личность* в Ростове?[прим. редакции — комментарий был изменен из-за использования оскорбительной лексики]», — спросили горожане.

«Когда же введут цензуру? Такое нельзя выпускать на сцену. Хватит молодёжь нашу портить», — возмутились более консервативные местные жители.

Мизулина предложила запретить выступления Инстасамки в РФ
Узнать подробнее

Нашлись и те, кто предположил, что причиной отмены концерта стала беременность исполнительницы, а другие и вовсе назвали это мошенничеством.

«Это мошенничество, собирают деньги и потом отменяют на год, деньги не возвращают. Узаконенное мошенничество. Прокуратура где?», — спросили рассерженные поклонники.

«Я сама должна решать, на чей концерт мне ходить! Меня постоянно лишают права выбора!», — возмутилась другая девушка, недовольная отменой концерта.

Читайте также:
На Дону запретили проезд фур по жаре, а в Ростове запретили ИнстасамкуКонцерт Инстасамки отменили в Ростове-на-Дону днем 10 февраляРостовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО
#Надежда Пустяк#Происшествие#Концерт#Шоу-бизнес#Новости шоу-бизнеса#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
На Дону запретили проезд фур по жаре, а в Ростове — концерты Инстасамки
Сегодня, 15:58
В Ростовской области после резкого потепления ожидаются снегопады с 11 по 13 февраля
Сегодня, 11:56
В Ростовской области в летнюю жару запретят проезд большегрузов по трассам с 20 мая
Сегодня, 12:47
В Ростове жители центра города остались без отопления из-за аварии на теплосетях
Сегодня, 13:40
Власти Ростова рассказали, когда благоустроят пешеходную зону улицы Сержантова
Сегодня, 15:08
Поддержавшую СВО ростовчанку Ирину Аллегрову сравнили с Филиппом Киркоровым
Сегодня, 14:18