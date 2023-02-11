По предварительной информации, 21-летний водитель Hyundai Solaris ехал по Стачки в сторону Спартаковской, не выдержал достаточный интервал с попутным автомобилем Kia Rio и въехал в него, а после и в автобус «МАЗ», в салоне которого находились 25 пассажиров.