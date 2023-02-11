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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

В Ростове в массовом ДТП с переполненным автобусом №44 пострадала пенсионерка

11 февраля 2023, 18:25
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове на проспекте Стачки произошла массовая авария с участием автобуса №44 и двух иномарок, подробностями поделилась пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В субботу, 11 февраля, в 15.00 мск в Ростове в районе проспекта Стачки, 14 произошла авария с участием автобуса с 25 пассажирами и двух иномарок.

По предварительной информации, 21-летний водитель Hyundai Solaris ехал по Стачки в сторону Спартаковской, не выдержал достаточный интервал с попутным автомобилем Kia Rio и въехал в него, а после и в автобус «МАЗ», в салоне которого находились 25 пассажиров.

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В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка маршрута №44, которой потребовалась медицинская помощь. Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства этой аварии.

Ранее в ДТП с трактором пострадали три человека.

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