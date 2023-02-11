Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В субботу, 11 февраля, в 15.00 мск в Ростове в районе проспекта Стачки, 14 произошла авария с участием автобуса с 25 пассажирами и двух иномарок.
По предварительной информации, 21-летний водитель Hyundai Solaris ехал по Стачки в сторону Спартаковской, не выдержал достаточный интервал с попутным автомобилем Kia Rio и въехал в него, а после и в автобус «МАЗ», в салоне которого находились 25 пассажиров.
В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка маршрута №44, которой потребовалась медицинская помощь. Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства этой аварии.
Ранее в ДТП с трактором пострадали три человека.