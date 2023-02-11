В «РТС» сообщили, что из-за утечки теплоносителя на перекрестке Чехова и Суворова с ограничением подачи отопления столкнуться жители 19 домов на улице Суворова, №34, 43а-б, 55-65, 73-77 по нечетной стороне улицы, а также зданий № 54, 56/37, 58 по улице Чехова и № 91-99 по нечетной стороне улицы Большой Садовой.