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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

В Ростове жители центра города остались без отопления из-за аварии на теплосетях

11 февраля 2023, 13:40
Фото: pxhere.com
В Ростове временно снизили подачу теплоносителя в 19 домах в центре города, об этом сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

В субботу, 11 февраля, департамент ЖКХ сообщил, что Кировском районе Ростова на проспекте Суворовском, 42 произошла авария на теплосетях.

Сейчас на месте происшествия находятся две бригады ремонтников, которые собираются устранить дефект на врезке в теплотрассу к 18.00 мск.

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В «РТС» сообщили, что из-за утечки теплоносителя на перекрестке Чехова и Суворова с ограничением подачи отопления столкнуться жители 19 домов на улице Суворова, №34, 43а-б, 55-65, 73-77 по нечетной стороне улицы, а также зданий № 54, 56/37, 58 по улице Чехова и № 91-99 по нечетной стороне улицы Большой Садовой.

О завершении работ компания сообщит дополнительно, а в случае протечек и аварий ООО“РТС» рекомендует потребителям звонить по номеру (863) 234-89-44.

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