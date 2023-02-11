Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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Updated Сегодня, 13:42
В субботу, 11 февраля, департамент ЖКХ сообщил, что Кировском районе Ростова на проспекте Суворовском, 42 произошла авария на теплосетях.
Сейчас на месте происшествия находятся две бригады ремонтников, которые собираются устранить дефект на врезке в теплотрассу к 18.00 мск.
В «РТС» сообщили, что из-за утечки теплоносителя на перекрестке Чехова и Суворова с ограничением подачи отопления столкнуться жители 19 домов на улице Суворова, №34, 43а-б, 55-65, 73-77 по нечетной стороне улицы, а также зданий № 54, 56/37, 58 по улице Чехова и № 91-99 по нечетной стороне улицы Большой Садовой.
О завершении работ компания сообщит дополнительно, а в случае протечек и аварий ООО“РТС» рекомендует потребителям звонить по номеру (863) 234-89-44.