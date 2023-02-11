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В Ростовской области опубликовали места для льготной стерилизации животных 28 февраля

11 февраля 2023, 12:19
Фото: pxhere.com
В Ростовской области опубликовали места и график Дня льготной стерилизации животных 28 февраля, информация появилась на портале правительства.

В пресс-службе донского правительства напомнили, что во вторник, 28 февраля, в регионе проводится SpayDay — День льготной стерилизации животных, во время которой дончане могут получить услугу по стерилизации кошек и собак со скидкой, составляющей треть от обычной цены.

Обычно донские ветслужбы проводят такие дни в последний четверг месяца, но в этом году SpayDay выпал на 23 февраля, из-за чего акцию решили отложить. Так 28 февраля услугу по стерилизации и кастрации животных будут предоставлять более 20 донских ветклиник. Участников акции просят записываться заранее, поскольку владельцы или волонтеры, желающие провести стерилизацию безнадзорного животного, должны позаботиться о подготовке кота или собаки к процедуре заранее.

«Домашнее это животное или безнадзорное, для записи значения не имеет. Кошек можно приводить на стерилизацию не раньше восьмимесячного возраста, собак — позднее», — уточнили в сообщении.

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Также замначальника управления ветеринарии Ростовской области Дмитрий Кутовой напомнил, что стерилизация для животных безвредна и даже полезна, поскольку избавляет их от появления гормонозависимых злокачественных опухолей и других серьезных заболеваний. Кроме того, по закону положено стерилизовать всех питомцев, хозяева которых не собираются заниматься разведением.

В Ростове в SpayDay участвуют две клиники — на улице 16-й Линии, 18 и улице Катаева, 232. Для участия в Дне стерилизации владельцам животных следует звонить по номерам (863)251-82-09 — для записи в ветлечебницу в Нахичевани, (863) 267-66-50 — для записи в клинику в Ленинском районе Ростова.

Посмотреть полный список клиник, адреса и номера телефонов для записи можно по прямой ссылке.

Ранее стало известно, что ростовских собак начнут проверять на обоснованность агрессии к людям.

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