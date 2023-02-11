Обычно донские ветслужбы проводят такие дни в последний четверг месяца, но в этом году SpayDay выпал на 23 февраля, из-за чего акцию решили отложить. Так 28 февраля услугу по стерилизации и кастрации животных будут предоставлять более 20 донских ветклиник. Участников акции просят записываться заранее, поскольку владельцы или волонтеры, желающие провести стерилизацию безнадзорного животного, должны позаботиться о подготовке кота или собаки к процедуре заранее.