В Ростовской области после резкого потепления ожидаются снегопады с 11 по 13 февраля

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Метеорологи рассказали, что в субботу, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. В темное время суток в регионе будет возникать туман, а в течение дня в отдельных муниципалитетах будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега на деревья. Синоптики предупредили, что в северной половине Ростовской области ожидается метель.
В течение всего дня сохранится ветер скоростью до 10 метров в секунду, а средняя температура по региону составит ночью от -8 до -13 градусов, при прояснениях воздух может охладиться до -18 градусов, при этом днем в южной части Ростовской области воздух прогреется до +3 градусов.
Уже в воскресенье, 12 февраля, и понедельник, 13 февраля, в большинстве районов Ростовской области также ожидаются снегопады, туман, гололедица на дорогах и метель с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -18 градусов в зависимости от муниципалитета, а днем воздух прогреется, и температура будет держаться в значениях от -4 до +1 градуса.
Ранее дончан предупредили о наступающих заморозках.