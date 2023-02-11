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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Ростовской области после резкого потепления ожидаются снегопады с 11 по 13 февраля

11 февраля 2023, 11:56
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области после продолжительных заморозков пришло потепление, и регион вскоре накроет снегопадами и метелью, об этом сообщили в СК УГМС.
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Погода

Метеорологи рассказали, что в субботу, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. В темное время суток в регионе будет возникать туман, а в течение дня в отдельных муниципалитетах будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега на деревья. Синоптики предупредили, что в северной половине Ростовской области ожидается метель.

В течение всего дня сохранится ветер скоростью до 10 метров в секунду, а средняя температура по региону составит ночью от -8 до -13 градусов, при прояснениях воздух может охладиться до -18 градусов, при этом днем в южной части Ростовской области воздух прогреется до +3 градусов.

На выходных в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление и мокрый снег с 11 февраля
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Уже в воскресенье, 12 февраля, и понедельник, 13 февраля, в большинстве районов Ростовской области также ожидаются снегопады, туман, гололедица на дорогах и метель с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -18 градусов в зависимости от муниципалитета, а днем воздух прогреется, и температура будет держаться в значениях от -4 до +1 градуса.

Ранее дончан предупредили о наступающих заморозках.

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