В Ростовской области после резкого потепления ожидаются снегопады с 11 по 13 февраля

Уже в воскресенье, 12 февраля, и понедельник, 13 февраля, в большинстве районов Ростовской области также ожидаются снегопады, туман, гололедица на дорогах и метель с ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -18 градусов в зависимости от муниципалитета, а днем воздух прогреется, и температура будет держаться в значениях от -4 до +1 градуса.