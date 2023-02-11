В Ростовской области прогнозируют резкое потепление до +5 градусов с 11 февраля

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Утром в субботу, 11 февраля, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будет скользко.
Температура воздуха в этот день может подняться до плюс пяти градусов. В воскресенье сохранятся аналогичные условия, но местами ветер усилится до 20 метров в секунду.
При этом в ночь на понедельник может похолодать до минус 18 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс один градус.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды.