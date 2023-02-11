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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Ростовской области прогнозируют резкое потепление до +5 градусов с 11 февраля

11 февраля 2023, 07:17
Фото: 1mi
В Ростовской области на выходных может немного потеплеть и воздух прогреется до плюс пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Утром в субботу, 11 февраля, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах будет скользко.

Температура воздуха в этот день может подняться до плюс пяти градусов. В воскресенье сохранятся аналогичные условия, но местами ветер усилится до 20 метров в секунду.

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
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При этом в ночь на понедельник может похолодать до минус 18 градусов. Днем столбики термометров покажут плюс один градус. 

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Непогоды
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