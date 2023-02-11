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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В Ростовской области рассказали о добыче грабителей с игрушечным пистолетом

11 февраля 2023, 16:35
Фото: Telegram-канал "Чё по Ростову"
Орудие ограбления в Таганроге и Бессергеновке
В Ростовской области группа грабителей с игрушечным пистолетом «выгребли» из кассы магазина пять тысяч рублей, об этом рассказали в местных Telegram-каналах.

Напомним, на днях стало известно, что владелец магазина в Таганроге избил грабителей, угрожавших ему игрушечным пистолетом.

И вот в субботу, 11 февраля, канал «Чё по Ростову» рассказал, что после поспешного бегства из Таганрога грабители в возрасте от 19 до 22 лет направились в село Бессергеновка Неклиновского района, где ограбили магазин «Любимый» на улице Молодежной, 1б.

Сотрудник магазина, в отличие от своего предшественника из Таганрога, не разбирался в оружии, а потому без сопротивления отдал из кассы пять тысяч рублей.

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По информации издания, после второго ограбления четверо подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции, которые изъяли у них игрушку.

Между тем, напомним, что официальной информации об инциденте от сотрудников полиции пока не поступало, поэтому данные уточняются. 

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