И вот в субботу, 11 февраля, канал «Чё по Ростову» рассказал, что после поспешного бегства из Таганрога грабители в возрасте от 19 до 22 лет направились в село Бессергеновка Неклиновского района, где ограбили магазин «Любимый» на улице Молодежной, 1б.