Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Напомним, на днях стало известно, что владелец магазина в Таганроге избил грабителей, угрожавших ему игрушечным пистолетом.
И вот в субботу, 11 февраля, канал «Чё по Ростову» рассказал, что после поспешного бегства из Таганрога грабители в возрасте от 19 до 22 лет направились в село Бессергеновка Неклиновского района, где ограбили магазин «Любимый» на улице Молодежной, 1б.
Сотрудник магазина, в отличие от своего предшественника из Таганрога, не разбирался в оружии, а потому без сопротивления отдал из кассы пять тысяч рублей.
По информации издания, после второго ограбления четверо подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции, которые изъяли у них игрушку.
Между тем, напомним, что официальной информации об инциденте от сотрудников полиции пока не поступало, поэтому данные уточняются.