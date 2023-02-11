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В Ростовской области в летнюю жару запретят проезд большегрузов по трассам с 20 мая

11 февраля 2023, 12:47
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с 20 мая по 31 август грузовикам запретят ездить по региональным трассам при температуре воздуха выше +32 градусов, об этом сообщили в Telegram-канале донского Минтранспорта.

В пресс-службе ведомства рассказали, что начиная с 20 мая 2023 года в регионе начнут действовать особенные ограничения, которые ввели специально для транспортных средств, осуществляющих перевозку больших и тяжеловесных грузов.

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Так с 20 мая по 31 августа грузовикам запретят проезжать по асфальтобетонным дорогах, если воздух накалится до температуры выше +32 градусов Цельсия по данным Федеральной службы по гидрометеорологии.

«Движение тяжеловесных транспортных средств по региональным и межмуниципальным трассам разрешается с 22.00 до 10.00 мск», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, сколько средств потратят на замену покрытия и обустройство 17 километров трассы под Азовом.

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