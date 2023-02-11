Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В пресс-службе ведомства рассказали, что начиная с 20 мая 2023 года в регионе начнут действовать особенные ограничения, которые ввели специально для транспортных средств, осуществляющих перевозку больших и тяжеловесных грузов.
Так с 20 мая по 31 августа грузовикам запретят проезжать по асфальтобетонным дорогах, если воздух накалится до температуры выше +32 градусов Цельсия по данным Федеральной службы по гидрометеорологии.
«Движение тяжеловесных транспортных средств по региональным и межмуниципальным трассам разрешается с 22.00 до 10.00 мск», — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, сколько средств потратят на замену покрытия и обустройство 17 километров трассы под Азовом.