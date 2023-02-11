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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

Власти Ростова рассказали, когда благоустроят пешеходную зону улицы Сержантова

11 февраля 2023, 15:08
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове обещают разработать концепцию пешеходной зоны улицы Сержантова в 2023 году, об этом сообщили в администрации Первомайского района города в ответ на запрос корреспондента издания RostovGazeta.

Напомним, последние пару лет улица Сержантова регулярно привлекала внимание жителей Первомайского района Ростова и СМИ по причине того, что в разное время тут размещались и нелегальный рынок, и такая же незаконная парковка, которые занимали единственную полностью пешеходную улицу Сельмаша. Ранее в издании сообщили, что благоустроить территорию, по слухам, обещали еще в 2022 году, но процесс был заморожен.

Однако недавно в администрации Первомайского района сообщили, что сейчас власти заняты приведением улицы в порядок. По словам замглавы администрации по вопросам благоустройства Мхитара Данеляна, в настоящий момент на Сержантова проводят регулярные рейды, чтобы не допустить возобновления незаконной торговли, и в отношении некоторых лиц уже составили протоколы.

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Что касается парковки рядом с недостроенным кинотеатром «Юбилейный», госслужащий ответил, что вопрос находится вне полномочий районной администрации, а потому все задокументированные факты нарушений отправляют в ГИБДД ГУ МВД России по Ростову-на-Дону.

«При формировании плана работ на 2023 год учтены бюджетные средства на разработку концепции благоустройства пешеходной зоны по указанному адресному ориентиру. В настоящее время титульный список находится на утверждении.  В соответствии с разработанной концепцией будет осуществлена расстановка малых архитектурных форм и посадка зеленых насаждений», — в заключение добавил Мхитар Данелян, сообщив, что в планы властей также включена замена плиточного покрытия пешеходной зоны.

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