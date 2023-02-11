Напомним, последние пару лет улица Сержантова регулярно привлекала внимание жителей Первомайского района Ростова и СМИ по причине того, что в разное время тут размещались и нелегальный рынок, и такая же незаконная парковка, которые занимали единственную полностью пешеходную улицу Сельмаша. Ранее в издании сообщили, что благоустроить территорию, по слухам, обещали еще в 2022 году, но процесс был заморожен.