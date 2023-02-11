Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Напомним, последние пару лет улица Сержантова регулярно привлекала внимание жителей Первомайского района Ростова и СМИ по причине того, что в разное время тут размещались и нелегальный рынок, и такая же незаконная парковка, которые занимали единственную полностью пешеходную улицу Сельмаша. Ранее в издании сообщили, что благоустроить территорию, по слухам, обещали еще в 2022 году, но процесс был заморожен.
Однако недавно в администрации Первомайского района сообщили, что сейчас власти заняты приведением улицы в порядок. По словам замглавы администрации по вопросам благоустройства Мхитара Данеляна, в настоящий момент на Сержантова проводят регулярные рейды, чтобы не допустить возобновления незаконной торговли, и в отношении некоторых лиц уже составили протоколы.
Что касается парковки рядом с недостроенным кинотеатром «Юбилейный», госслужащий ответил, что вопрос находится вне полномочий районной администрации, а потому все задокументированные факты нарушений отправляют в ГИБДД ГУ МВД России по Ростову-на-Дону.
«При формировании плана работ на 2023 год учтены бюджетные средства на разработку концепции благоустройства пешеходной зоны по указанному адресному ориентиру. В настоящее время титульный список находится на утверждении. В соответствии с разработанной концепцией будет осуществлена расстановка малых архитектурных форм и посадка зеленых насаждений», — в заключение добавил Мхитар Данелян, сообщив, что в планы властей также включена замена плиточного покрытия пешеходной зоны.