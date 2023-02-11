Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Происшествие случилось днем в пятницу, 10 февраля, в хуторе Яново-Грушевский на реке Грушевка. Здесь двое школьников решили прогуляться по льду и дошли до моста.
Лед в этом месте был тонкий, из-за чего они провалились. Недалеко от этого места находились люди, заметившие произошедшее. Они обратились к спасателям.
Один из мужчин вытащил детей из воды, после чего передал их спасателю. Мальчиков обогрели, напоили чаем и передали медикам.
В результате школьников доставили в больницу, для их жизни угрозы нет.
Ранее в Ростовской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лед канала.