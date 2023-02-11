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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Житель в Новочеркасске спас двух школьников, провалившихся под лед днем 10 февраля

11 февраля 2023, 09:16
Фото: 1mi

В Новочеркасске спасли двух провалившихся под лед школьников днем 10 февраля

В Ростовской области местному жителю удалось спасти двух школьников, которые оказались в ледяной воде, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось днем в пятницу, 10 февраля, в хуторе Яново-Грушевский на реке Грушевка. Здесь двое школьников решили прогуляться по льду и дошли до моста.

Лед в этом месте был тонкий, из-за чего они провалились. Недалеко от этого места находились люди, заметившие произошедшее. Они обратились к спасателям. 

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Один из мужчин вытащил детей из воды, после чего передал их спасателю. Мальчиков обогрели, напоили чаем и передали медикам. 

В результате школьников доставили в больницу, для их жизни угрозы нет. 

Ранее в Ростовской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лед канала.

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