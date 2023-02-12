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Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Дохлого таракана достали врачи из уха жительницы Ростова

12 февраля 2023, 18:57
Фото: 1MI
В Ростове местная жительница три месяца жаловалась на стреляющую боль в ухе, выяснилось, что там находился таракан, рассказали в управлении по координации деятельности медорганизаций города.

52-летняя ростовчанка пожаловалась врачам на стреляющую боль в правом ухе и закладывание носа. Эти симптомы мучили женщину в течение трех месяцев.

Во время осмотра медики нашли в наружном слуховом проходе пациентки массы белесоватого цвета с черными вкраплениями. После промывания врачи установили, что это часть брюшка таракана.

Женщина рассказала, что незадолго до появления симптомов в квартире проводили дезинсекцию.

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Сообщается, что сейчас пациентка уже пошла на поправку.

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