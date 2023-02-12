Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
52-летняя ростовчанка пожаловалась врачам на стреляющую боль в правом ухе и закладывание носа. Эти симптомы мучили женщину в течение трех месяцев.
Во время осмотра медики нашли в наружном слуховом проходе пациентки массы белесоватого цвета с черными вкраплениями. После промывания врачи установили, что это часть брюшка таракана.
Женщина рассказала, что незадолго до появления симптомов в квартире проводили дезинсекцию.
Сообщается, что сейчас пациентка уже пошла на поправку.
Ранее ростовские врачи спасли мужчину от огромной опухоли, мешающей дышать.