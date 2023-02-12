Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как пишет издание Donday, Светличная за рулем Ford Focus ехала из Краснодарсокго края домой в Ростовскую область. На встречной полосе трассы Тихорецк — Белая Глина — Граница Ростовской области она столкнулась с «Газелью», в результате чего получила тяжелые травмы.
Авария произошла еще 7 февраля, девушку сначала поместили в районную больницу, а затем перевели в Краевую клиническую больницу №1 имени Очаповского.
Отмечается, что пострадавшей потребуется длительное лечение.
Ранее в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» Lada Largus зажало между двумя КамАЗами, водитель легкового автомобиля серьезно пострадал.