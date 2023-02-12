Как пишет издание Donday, Светличная за рулем Ford Focus ехала из Краснодарсокго края домой в Ростовскую область. На встречной полосе трассы Тихорецк — Белая Глина — Граница Ростовской области она столкнулась с «Газелью», в результате чего получила тяжелые травмы.