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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Глава молодежного парламента Ростовской области попала в страшное ДТП под Краснодаром

12 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
Председатель молодежного парламента из Ростовской области Алла Светличная пострадала в ДТП в Краснодарском крае, сообщили в ОГИБДД Белоглинского района.

Как пишет издание Donday, Светличная за рулем Ford Focus ехала из Краснодарсокго края домой в Ростовскую область. На встречной полосе трассы Тихорецк — Белая Глина — Граница Ростовской области она столкнулась с «Газелью», в результате чего получила тяжелые травмы.

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Авария произошла еще 7 февраля, девушку сначала поместили в районную больницу, а затем перевели в Краевую клиническую больницу №1 имени Очаповского.

Отмечается, что пострадавшей потребуется длительное лечение.

Ранее в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» Lada Largus зажало между двумя КамАЗами, водитель легкового автомобиля серьезно пострадал.

 

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