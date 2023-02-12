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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Губернатор Ростовской области привез в зону СВО еду и технику

12 февраля 2023, 12:56
Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Губернатор Ростовской области Голубев побывал в полевом лагере СВО и передал технику

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал в зону СВО, чтобы навестить бойцов из региона, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев совершил визит в расположение бойцов из региона в зоне СВО. Уточняется, что воинская часть находится в ДНР. Глава региона пообщался с военнослужащими и передал им продукты и технику.

Также Голубев успел побывать в ЛНР, где посетил местную областную больницу. Губернатор передал медучреждению рециркуляторы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые побывал в зоне СВО 11 февраля
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Завершился визит Голубева встречей с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами.

Ранее глава Ростовской области рассказал о сроках создания содружества «Донбасс».

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