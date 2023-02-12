Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Губернатор Ростовской области Василий Голубев совершил визит в расположение бойцов из региона в зоне СВО. Уточняется, что воинская часть находится в ДНР. Глава региона пообщался с военнослужащими и передал им продукты и технику.
Также Голубев успел побывать в ЛНР, где посетил местную областную больницу. Губернатор передал медучреждению рециркуляторы.
Завершился визит Голубева встречей с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами.
Ранее глава Ростовской области рассказал о сроках создания содружества «Донбасс».