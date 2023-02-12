По признанию самого задержанного, ранее он якобы работал в ГИБДД, но был уволен со службы из-за коррупционного скандала. После увольнения мужчина, с его слов, получил предложение занять одну из должностей в Ространснадзоре, но проходящей вакансии в ведомстве, дескать, пока не нашлось, поэтому он решил «выйти на работу стажером», хотя никаких полномочий и удостоверяя ему никто не давал.