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Posted Сегодня, 20:43

Published Сегодня, 20:43

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

«Липовый» Ространснадзор обложил данью водителей фур в Ростовской области

12 февраля 2023, 20:43
Фото: 1MI
«Липовый» Ространснадзор обложил данью водителей фур в Ростовской области

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На посту весового контроля села Самбек сотрудники ФСБ и правоохранительных органов задержали мужчину в форме Ространснадзора, следует из сюжета в программе «Вести. Дежурная часть».

Корреспондент в эфире телеканала сообщил имя задержанного. Им оказался, по его словам, Константин Бондаренко. Мужчина в форме инспектора ведомства получил от водителя фуры 2000 рублей, за взятку он обещал предоставить возможность без проверок проезжать посты весогабаритного контроля.

По признанию самого задержанного, ранее он якобы работал в ГИБДД, но был уволен со службы из-за коррупционного скандала. После увольнения мужчина, с его слов, получил предложение занять одну из должностей в Ространснадзоре, но проходящей вакансии в ведомстве, дескать, пока не нашлось, поэтому он решил «выйти на работу стажером», хотя никаких полномочий и удостоверяя ему никто не давал.

 

 

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На работу инспектора, который оказался не настоящим, пожаловались водители, которые сообщили в ФСБ о взятках и вымогательствах. После этого правоохранители задержали еще одного «липового» сотрудника Ространснадзора, на это раз в Каменске-Шахтинском.

Ранее в Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тысяч рублей.

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