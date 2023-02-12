Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
Корреспондент в эфире телеканала сообщил имя задержанного. Им оказался, по его словам, Константин Бондаренко. Мужчина в форме инспектора ведомства получил от водителя фуры 2000 рублей, за взятку он обещал предоставить возможность без проверок проезжать посты весогабаритного контроля.
По признанию самого задержанного, ранее он якобы работал в ГИБДД, но был уволен со службы из-за коррупционного скандала. После увольнения мужчина, с его слов, получил предложение занять одну из должностей в Ространснадзоре, но проходящей вакансии в ведомстве, дескать, пока не нашлось, поэтому он решил «выйти на работу стажером», хотя никаких полномочий и удостоверяя ему никто не давал.
На работу инспектора, который оказался не настоящим, пожаловались водители, которые сообщили в ФСБ о взятках и вымогательствах. После этого правоохранители задержали еще одного «липового» сотрудника Ространснадзора, на это раз в Каменске-Шахтинском.
Ранее в Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тысяч рублей.