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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Метель накроет Ростовскую область днем 12 февраля

12 февраля 2023, 06:02
Фото: 1MI
В воскресенье 12 февраля в Ростовской области ожидается метель, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель накроет северные районы региона, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается -1...-4 градуса. Кроме того, синоптики предупредили о налипании мокрого снега на линиях электропередачи и ветвях деревьев, а также ухудшении ситуации на дорогах из-за гололеда.

В ночь на понедельник количество осадков увеличится, метель продлится и днем 13 февраля.

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Улучшения погоды в ближайшие три дня в Ростовской области не ожидается, днем 14 февраля скорость ветра усилится до 23 метров в секунду, на отдельных территориях продолжится сильный снег.

Ранее синоптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область снегопады.

 

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