Метель накроет северные районы региона, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается -1...-4 градуса. Кроме того, синоптики предупредили о налипании мокрого снега на линиях электропередачи и ветвях деревьев, а также ухудшении ситуации на дорогах из-за гололеда.