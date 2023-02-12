Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Метель накроет северные районы региона, скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается -1...-4 градуса. Кроме того, синоптики предупредили о налипании мокрого снега на линиях электропередачи и ветвях деревьев, а также ухудшении ситуации на дорогах из-за гололеда.
В ночь на понедельник количество осадков увеличится, метель продлится и днем 13 февраля.
Улучшения погоды в ближайшие три дня в Ростовской области не ожидается, днем 14 февраля скорость ветра усилится до 23 метров в секунду, на отдельных территориях продолжится сильный снег.
Ранее синоптики предупредили о надвигающихся на Ростовскую область снегопады.