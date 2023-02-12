Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По сообщению синоптиков, днем в воскресенье в городе около 0 градусов и облачно. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Вероятность снега 89%, всего выпадет 5,3 миллиметра осадков.
Ветер западный пять метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
В ночь на понедельник в Ростове ожидается мороз до -7 градусов, но без осадков. Днем 13 февраля температура воздуха в городе поднимется до -2 градусов, осадков не ожидается.
Ранее синоптики сообщили о надвигающихся на Ростов снегопадах.