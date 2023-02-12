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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Мокрый снег и небольшой мороз ожидается в Ростове 12 февраля

12 февраля 2023, 05:10
Фото: 1MI

В Ростове на выходных ожидается резкое потепление и мокрый снег

В воскресенье 12 февраля в Ростове-на-Дону будет идти мокрый снег с дождем, дневная температура воздуха не превысит 0 градусов.
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Погода

По сообщению синоптиков, днем в воскресенье в городе около 0 градусов и облачно. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Вероятность снега 89%, всего выпадет 5,3 миллиметра осадков.

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Ветер западный пять метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

В ночь на понедельник в Ростове ожидается мороз до -7 градусов, но без осадков. Днем 13 февраля температура воздуха в городе поднимется до -2 градусов, осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили о надвигающихся на Ростов снегопадах.

 

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