Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Следователи в Ростове проведут проверку по факту гибели 39-летней женщины и ее 16-летней дочери в пожаре. Трагедия произошла в ночь на 12 февраля в пятиэтажном доме на 2-й Краснодарской улице.
Сообщается, что причиной смерти стали термические ожоги. 42-летний отец семейства выжил в пожаре, однако сейчас находится в больнице.
Специалисты проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы для установления причин пожара.
Ранее СМИ сообщали, что причиной возгорания мог стать электросамокат, находившийся в квартире семьи. Он принадлежал погибшей 16-летней девушке.