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Published Сегодня, 19:01

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Updated Сегодня, 19:03

Следователи проверят гибель матери и дочери-подростка в Ростове после взрыва самоката

12 февраля 2023, 19:01
Фото: 1MI
Следственный комитет назначил доследственную проверку по факту гибели 40-летней женщины и ее 16-летней дочери в пожаре в Ростове, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжет
Пожар

Следователи в Ростове проведут проверку по факту гибели 39-летней женщины и ее 16-летней дочери в пожаре. Трагедия произошла в ночь на 12 февраля в пятиэтажном доме на 2-й Краснодарской улице.

Сообщается, что причиной смерти стали термические ожоги. 42-летний отец семейства выжил в пожаре, однако сейчас находится в больнице.

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Специалисты проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы для установления причин пожара.

Ранее СМИ сообщали, что причиной возгорания мог стать электросамокат, находившийся в квартире семьи. Он принадлежал погибшей 16-летней девушке.

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