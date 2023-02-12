Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
С 13 февраля на всех пунктах выдачи Wildberries вводится оплата за полиэтиленовые пакеты для товаров. Сообщается, что пакеты являются многоразовыми. Их цена составит от 6 до 15 рублей за штуку. Деньги за купленный пакет будут списываться с карты покупателя, привязанной к личному кабинету.
Wildberries отметили, что нововведение направлено на заботу об экологии и окружающей среде, так как позволяет сократить использование пластика.
Ранее сообщалось, что Wildberries заставляют отменить плату за возврат дефектных товаров. Сейчас она составляет от 75 до 100 рублей за один товар.