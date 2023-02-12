С 13 февраля на всех пунктах выдачи Wildberries вводится оплата за полиэтиленовые пакеты для товаров. Сообщается, что пакеты являются многоразовыми. Их цена составит от 6 до 15 рублей за штуку. Деньги за купленный пакет будут списываться с карты покупателя, привязанной к личному кабинету.