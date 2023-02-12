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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В пунктах выдачи Wildberries в Ростовской области будут брать плату за пакеты

12 февраля 2023, 12:17
Фото: 1MI
С 13 февраля в Ростовской области на пунктах выдачи Wildberries начнут брать деньги за пакеты, пишут «Новые известия».

С 13 февраля на всех пунктах выдачи Wildberries вводится оплата за полиэтиленовые пакеты для товаров. Сообщается, что пакеты являются многоразовыми. Их цена составит от 6 до 15 рублей за штуку. Деньги за купленный пакет будут списываться с карты покупателя, привязанной к личному кабинету.

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Wildberries отметили, что нововведение направлено на заботу об экологии и окружающей среде, так как позволяет сократить использование пластика.

Ранее сообщалось, что Wildberries заставляют отменить плату за возврат дефектных товаров. Сейчас она составляет от 75 до 100 рублей за один товар.

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#Виктория Прутковская
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