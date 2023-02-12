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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Ростове 500 дворников вышли на борьбу со снегом и гололедом

12 февраля 2023, 13:34
Фото: 1MI
К уборке снега в Ростове 12 февраля привлекли сотни дворников, рассказал в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В воскресенье, 12 февраля, в Ростове пошел сильный снегопад, а дороги сковала гололедица. Чтобы оперативно расчистить улицы от снега и льда, на работу вышли более 500 дворников. На помощь им выданы 134 единицы техники.

Мокрый снег и небольшой мороз ожидается в Ростове 12 февраля
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Также Логвиненко сообщил, что коммунальные службы для предотвращения аварий обрабатывают дороги противогололедными материалами.

Ранее синоптики предупреждали, что с 12 февраля Ростовскую область накроют метели. Скорость ветра увеличится до 15-20 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -4 градусов.

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