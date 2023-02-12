Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В воскресенье, 12 февраля, в Ростове пошел сильный снегопад, а дороги сковала гололедица. Чтобы оперативно расчистить улицы от снега и льда, на работу вышли более 500 дворников. На помощь им выданы 134 единицы техники.
Также Логвиненко сообщил, что коммунальные службы для предотвращения аварий обрабатывают дороги противогололедными материалами.
Ранее синоптики предупреждали, что с 12 февраля Ростовскую область накроют метели. Скорость ветра увеличится до 15-20 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -4 градусов.