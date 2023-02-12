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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:29

В Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тыс рублей

12 февраля 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задержали жительницу Ставропольского края, которая похитила у случайного знакомого 440 тысяч рублей, сообщили в УТ МВД РФ по СКФО.

В дежурную часть транспортной полиции пришел мужчина и сообщил, что после распития алкоголя с новой знакомой с его карты пропало почти полмиллиона рублей. Потерпевший рассказал, что познакомился с женщиной на главном автовокзале Ростова, распивал с ней спиртные напитки, после чего обнаружил пропажу денег с карты.

Как выяснилось, мошенница запомнила PIN-код, когда потерпевший снимал деньги в банкомате, и похитила каhту, пока мужчина спал. За несколько часов она обналичила 440 тысяч рублей в разных банкоматах и вернула карту на место. Пропажу денег мужчина обнаружил только день спустя и сразу же обратился в полицию.

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Женщину задержали на вокзале Минеральных Вод, похитительницей оказалась 35-летняя жительница Ставропольского края. Задержанная дала признательные показания, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Как пишет издание «Комсомольская правда», потерпевшим оказался участник специальной военной операции, который возвращался домой на побывку.

Ранее мошенники из Ростовской области украли у вдовы участника СВО более 2 миллионов рублей.

 

 

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