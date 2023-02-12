Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В дежурную часть транспортной полиции пришел мужчина и сообщил, что после распития алкоголя с новой знакомой с его карты пропало почти полмиллиона рублей. Потерпевший рассказал, что познакомился с женщиной на главном автовокзале Ростова, распивал с ней спиртные напитки, после чего обнаружил пропажу денег с карты.
Как выяснилось, мошенница запомнила PIN-код, когда потерпевший снимал деньги в банкомате, и похитила каhту, пока мужчина спал. За несколько часов она обналичила 440 тысяч рублей в разных банкоматах и вернула карту на место. Пропажу денег мужчина обнаружил только день спустя и сразу же обратился в полицию.
Женщину задержали на вокзале Минеральных Вод, похитительницей оказалась 35-летняя жительница Ставропольского края. Задержанная дала признательные показания, в отношении нее возбудили уголовное дело.
Как пишет издание «Комсомольская правда», потерпевшим оказался участник специальной военной операции, который возвращался домой на побывку.
Ранее мошенники из Ростовской области украли у вдовы участника СВО более 2 миллионов рублей.