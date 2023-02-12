Как выяснилось, мошенница запомнила PIN-код, когда потерпевший снимал деньги в банкомате, и похитила каhту, пока мужчина спал. За несколько часов она обналичила 440 тысяч рублей в разных банкоматах и вернула карту на место. Пропажу денег мужчина обнаружил только день спустя и сразу же обратился в полицию.