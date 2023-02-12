В Ростове при пожаре в пятиэтажке погибли мать и дочь, отец пострадал

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Пожар произошел около часа ночи в квартире на втором этаже пятиэтажки. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело женщины 1983 года рождения и девушку 16 лет без сознания.
Девушка умерла по пути в больницу, как сообщили в МЧС, погибшие были матерью и дочерью.
Кроме того, в пожаре пострадал глава семейства, мужчина 1980 года рождения, он с ожогами находится в медицинском учреждении.
Причина пожара не известна, площадь возгорания составила четыре квадратных метра. На место пожара выезжали восемь человек личного состава на двух единицах техники.
Ранее при пожаре в колонии в Ростове погибли двое заключенных.