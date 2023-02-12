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Updated Сегодня, 08:56

В Ростове при пожаре в пятиэтажке погибли мать и дочь, отец пострадал

12 февраля 2023, 08:54
Фото: 1MI
В ночь на 12 февраля в пожаре в доме на 2-я Краснодарская в Роствое-на-Дону погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел около часа ночи в квартире на втором этаже пятиэтажки. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело женщины 1983 года рождения и девушку 16 лет без сознания.

Девушка умерла по пути в больницу, как сообщили в МЧС, погибшие были матерью и дочерью. 

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Кроме того, в пожаре пострадал глава семейства, мужчина 1980 года рождения, он с ожогами находится в медицинском учреждении.

Причина пожара не известна, площадь возгорания составила четыре квадратных метра. На место пожара выезжали восемь человек личного состава на двух единицах техники.

Ранее при пожаре в колонии в Ростове погибли двое заключенных.

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