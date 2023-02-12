Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В Этнографическом комплексе «Кумжа» провели военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении». Мероприятие посвящено 80-летию со дня освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
Горожане, посетившие реконструкцию, смогли посмотреть на боевую технику, детальное воспроизведение героического боя за Ростов в 1943 году. Также на мероприятии выступили творческие коллективы города.
Также сегодня в Ростове устроили автопробег в честь 80-летия освобождения города.