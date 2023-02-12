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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Ростове состоялась реконструкция боев за освобождение города в годы ВОВ

12 февраля 2023, 15:13
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Этнографическом комплексе «Кумжа» состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 80-й годовщине освобождения Ростова от фашистов, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В Этнографическом комплексе «Кумжа» провели военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении». Мероприятие посвящено 80-летию со дня освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.

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Горожане, посетившие реконструкцию, смогли посмотреть на боевую технику, детальное воспроизведение героического боя за Ростов в 1943 году. Также на мероприятии выступили творческие коллективы города.

Также сегодня в Ростове устроили автопробег в честь 80-летия освобождения города.

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