Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
14 февраля в Ростове празднуется 80-летие с дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты десятки машин с российскими флагами и георгиевскими лентами устроили автопробег по городу. Участие в акции принимают ветераны, представители молодежных и поисковых организаций.
Уточняется, что машины проезжают по местам, где в городе шли самые ожесточенные бои. Автопробег стартовал утром с Театральной площади, затем двинулся по Большой Садовой к Стачкам, затем на Малиновского и завершился к Кумженской рощи.
Ранее сообщалось, что возле СИЗО в Ростове установили мемориальный знак в память о расстрелянных там фашистами горожанах. Постамент находится в центре города на пересечении Горького и Университетского.