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Published Сегодня, 13:12

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В Ростове устроили автопробег в честь 80-летия освобождения города от фашистов

12 февраля 2023, 13:12
Фото: Социальные сети
В Ростове стартовал автопробег в честь 80-летия с дня освобождения города от захватчиков, фото с мероприятия публикуют в соцсетях горожане.

14 февраля в Ростове празднуется 80-летие с дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой даты десятки машин с российскими флагами и георгиевскими лентами устроили автопробег по городу. Участие в акции принимают ветераны, представители молодежных и поисковых организаций.

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Уточняется, что машины проезжают по местам, где в городе шли самые ожесточенные бои. Автопробег стартовал утром с Театральной площади, затем двинулся по Большой Садовой к Стачкам, затем на Малиновского и завершился к Кумженской рощи.

Ранее сообщалось, что возле СИЗО в Ростове установили мемориальный знак в память о расстрелянных там фашистами горожанах. Постамент находится в центре города на пересечении Горького и Университетского.

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