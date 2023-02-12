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Published Сегодня, 08:42

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В Ростове вандалы за одну ночь испортили 40 автомобилей

12 февраля 2023, 08:42
Фото: 1MI
В ночь на 11 февраля на подземной парковке на Пацаева 16/1 в Ростове-на-Дону повредили 40 автомобилей, сообщили очевидцы в соцсети.

Неизвестные сняли зеркала с автомобилей на двухэтажном подземном паркинге. Там, где зеркала снять не смогли, по словам очевидцев, их просто отломали. Примечательно, что пострадали только иномарки: Mercedes, Audi и BMW.

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В комментариях ростовчане написали, что это не первый случай.

«На 2-м Орджоникидзе две недели назад машин 10 выпотрошили таким же способом. За пару недель в Первомайском районе эпизодов набралась куча», — сообщил один из пользователей.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону оборвали фонари на улице Пушкинской.

 

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