Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Неизвестные сняли зеркала с автомобилей на двухэтажном подземном паркинге. Там, где зеркала снять не смогли, по словам очевидцев, их просто отломали. Примечательно, что пострадали только иномарки: Mercedes, Audi и BMW.
В комментариях ростовчане написали, что это не первый случай.
«На 2-м Орджоникидзе две недели назад машин 10 выпотрошили таким же способом. За пару недель в Первомайском районе эпизодов набралась куча», — сообщил один из пользователей.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону оборвали фонари на улице Пушкинской.