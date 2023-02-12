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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Ростовской области на один день пропадет сигнал ТВ и радио

12 февраля 2023, 10:03
Фото: 1MI
В Ростовской области 14 февраля пропадет телерадиосигнал, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Как сказано в сообщении, на один день сигнал радио и телевидения пропадет в Таганроге. В этот день с 10.00 до 19.00 мск не будут вещать семь каналов: РТРС-2, РТРС-1, Маяк ГТРК Ростов, Вести ФМ ГТРК Ростов и Радио России ГТРК Ростов.

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Временный перерыв в передаче телерадиосигнала произойдет из-за профилактических мероприятий, при которых необходимо отключать оборудование.

Ранее жители Ростовской области и других регионов России сообщили о сбое в работе сети «ВКонтакте». Сбой произошел вечером 7 февраля, о проблемах сообщили 80% читателей RostovGazeta.

 

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