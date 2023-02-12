Как сказано в сообщении, на один день сигнал радио и телевидения пропадет в Таганроге. В этот день с 10.00 до 19.00 мск не будут вещать семь каналов: РТРС-2, РТРС-1, Маяк ГТРК Ростов, Вести ФМ ГТРК Ростов и Радио России ГТРК Ростов.