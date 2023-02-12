Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как сказано в сообщении, на один день сигнал радио и телевидения пропадет в Таганроге. В этот день с 10.00 до 19.00 мск не будут вещать семь каналов: РТРС-2, РТРС-1, Маяк ГТРК Ростов, Вести ФМ ГТРК Ростов и Радио России ГТРК Ростов.
Временный перерыв в передаче телерадиосигнала произойдет из-за профилактических мероприятий, при которых необходимо отключать оборудование.
Ранее жители Ростовской области и других регионов России сообщили о сбое в работе сети «ВКонтакте». Сбой произошел вечером 7 февраля, о проблемах сообщили 80% читателей RostovGazeta.