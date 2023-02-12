Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Ростовской области выставили на продажу законсервированную угольную шахту «Платовская». Она располагается на территории Гуково и Красносулинского района. Купить объект можно за 600 миллионов рублей.
Сообщается, что степень готовности шахты к работе составляет 85%. На участке есть вентиляционный наклонный ствол протяженностью 138 метров. Со дня открытия объекта в 1997 году пройдено 7698 горных выработок. Уголь пласта представлен среднезольным и среднесернистым антрацитом.
Продавец уточняет, что годовой объем добычи на шахте оценивается в 450-500 тонн угля.
Ранее в Ростове на продажу выставили известный отель Arka с ресторанами за 1,35 млрд рублей.