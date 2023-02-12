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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

В Ростовской области на сайте объявлений продают законсервированную угольную шахту

12 февраля 2023, 14:57
Фото: 1MI
В Ростовской области на продажу выставлена законсервированная угольная шахта «Платовская», соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

В Ростовской области выставили на продажу законсервированную угольную шахту «Платовская». Она располагается на территории Гуково и Красносулинского района. Купить объект можно за 600 миллионов рублей.

Сообщается, что степень готовности шахты к работе составляет 85%. На участке есть вентиляционный наклонный ствол протяженностью 138 метров. Со дня открытия объекта в 1997 году пройдено 7698 горных выработок. Уголь пласта представлен среднезольным и среднесернистым антрацитом.

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Продавец уточняет, что годовой объем добычи на шахте оценивается в 450-500 тонн угля.

Ранее в Ростове на продажу выставили известный отель Arka с ресторанами за 1,35 млрд рублей.

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#Алина Заярная#Бизнес
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