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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Ростовской области на следующей неделе объявят сроки открытия магазинов Zara

12 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Новые владельцы сети Zara в России на следующей недели должны объявить о сроках открытия магазинов, сообщило РИА «Новости».

Магазины начнут работу под новым брендом Maag, первую партию одежды уже отшивают при участии ритейлера Inditex, который являлся прежним владельцем российских активов Zara.

В Ростове-на-Дону весной могут открыть новые магазины вместо Zara
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В Ростове магазины Zara работали в торговых комплексах «Золотой Вавилон» и «Горизонт», а также в «Меге» в Аксае. Весной 2022 года после начала СВО Inditex заявил о прекращении работы в России.

Напомним, ростовчан нисколько не удивили новости о том, что бренд вернется в Россию под новым названием. Многие даже предложили свои варианты названия для магазинов.

 

 

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