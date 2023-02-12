Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Магазины начнут работу под новым брендом Maag, первую партию одежды уже отшивают при участии ритейлера Inditex, который являлся прежним владельцем российских активов Zara.
В Ростове магазины Zara работали в торговых комплексах «Золотой Вавилон» и «Горизонт», а также в «Меге» в Аксае. Весной 2022 года после начала СВО Inditex заявил о прекращении работы в России.
Напомним, ростовчан нисколько не удивили новости о том, что бренд вернется в Россию под новым названием. Многие даже предложили свои варианты названия для магазинов.