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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:39

В Ростовской области нашли повешенным пропавшего 23-летнего парня

12 февраля 2023, 06:38
Фото: pxhere.com
В субботу 11 февраля в Ростовской области нашли тело пропавшего более недели назад 23-летнего Максима Колесникова из Миллерово, сообщил информированный источник.

Как пишет издание Donday, молодой человек пропал еще 31 января. В день своей пропажи парень отравил брату сообщение со странным содержанием, после этого его никто не видел и о месте его нахождения ничего известно не было.

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Родственники пропавшего обратились в полицию и к волонтерам. Во время поисков молодого человека нашли повешенным недалеко от его дома возле железнодорожных путей.

Официальной информации о произошедшем не поступало, ситуация выясняется.

Ранее в Ростовской области пропал лидер запрещенной на территории РФ, признанной экстремисткой организации «Граждане СССР». 

 

 

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