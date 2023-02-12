Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Как пишет издание Donday, молодой человек пропал еще 31 января. В день своей пропажи парень отравил брату сообщение со странным содержанием, после этого его никто не видел и о месте его нахождения ничего известно не было.
Родственники пропавшего обратились в полицию и к волонтерам. Во время поисков молодого человека нашли повешенным недалеко от его дома возле железнодорожных путей.
Официальной информации о произошедшем не поступало, ситуация выясняется.
Ранее в Ростовской области пропал лидер запрещенной на территории РФ, признанной экстремисткой организации «Граждане СССР».