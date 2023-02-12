Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Всего за указанный период в области провели 82 тысячи исследований продуктов животного происхождения, что вдвое больше, чем в 2021 году. Продукты с нарушением нормативных значений в продажу не пропустили.
Кроме того, за год на продовольственных рынках Ростовской области провели более миллиона проверок качества продуктов.
Напомним, в Ростовской области выявили производителя молочной продукции, который оформлял документы на товары неизвестного происхождения. К моменту выявления нарушения компания-призрак успела оформить документы на более чем 530 тонн сливочного масла производства давно не действующего завода.