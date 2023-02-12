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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Ростовской области не пустили в продажу более 2 тыс опасных продуктов

12 февраля 2023, 05:25
Фото: 1MI
За 2022 год в Ростовской области при проведении исследований пищевой продукции выявили 2117 нарушений, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Всего за указанный период в области провели 82 тысячи исследований продуктов животного происхождения, что вдвое больше, чем в 2021 году. Продукты с нарушением нормативных значений в продажу не пропустили.

Кроме того, за год на продовольственных рынках Ростовской области провели более миллиона проверок качества продуктов.

Количество опасных для здоровья продуктов выросло в Ростовской области
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Напомним, в Ростовской области выявили производителя молочной продукции, который оформлял документы на товары неизвестного происхождения. К моменту выявления нарушения компания-призрак успела оформить документы на более чем 530 тонн сливочного масла производства давно не действующего завода.

 

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